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Общество

Чего ждут работодатели – названы востребованные навыки сотрудников в Казахстане

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:35 Фото: gov.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства озвучила прогноз по рынку труда к 2030 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, к 2030 году население Казахстана увеличится на 10% и достигнет 21,6 млн человек, численность молодежи в возрасте 15-28 лет вырастет на 29% – до 4,6 млн человек.

"Численность возрастной группы 15-18 лет, соответствующей возрасту обучения в колледжах, увеличится на 34% – с 1,1 млн до 1,5 млн человек. В этот период ежегодная потребность рынка труда составит 225-256 тысяч человек", – сказала Сулейменова.

При этом более 70% востребованных профессий приходится на систему ТиПО (техническое и профессиональное образование).

"Сегодня работодатели наряду с профессиональными знаниями уделяют особое внимание таким навыкам, как коммуникабельность, критическое мышление, способность к адаптации и цифровая грамотность", – добавила министр.

Ранее был назван обновленный размер стипендий студентов колледжей Казахстана.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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