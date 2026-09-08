Чего ждут работодатели – названы востребованные навыки сотрудников в Казахстане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства озвучила прогноз по рынку труда к 2030 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, к 2030 году население Казахстана увеличится на 10% и достигнет 21,6 млн человек, численность молодежи в возрасте 15-28 лет вырастет на 29% – до 4,6 млн человек.

"Численность возрастной группы 15-18 лет, соответствующей возрасту обучения в колледжах, увеличится на 34% – с 1,1 млн до 1,5 млн человек. В этот период ежегодная потребность рынка труда составит 225-256 тысяч человек", – сказала Сулейменова.

При этом более 70% востребованных профессий приходится на систему ТиПО (техническое и профессиональное образование).

"Сегодня работодатели наряду с профессиональными знаниями уделяют особое внимание таким навыкам, как коммуникабельность, критическое мышление, способность к адаптации и цифровая грамотность", – добавила министр.

Ранее был назван обновленный размер стипендий студентов колледжей Казахстана.