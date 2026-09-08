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Общество

Более 200 новых профессий появится в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:40 Фото: pixabay
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявила об улучшении позиций Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, по уровню профессиональных и технических навыков страна поднялась со 122-го на 83-е место, улучшив свои позиции на 39 строчек.

"Глобальные технологические изменения также влияют на структуру профессий: появится более 200 новых профессий, около 100 профессий трансформируются, а по 125 профессиям спрос снизится", – отметила министр.

По ее словам, эти тенденции требуют заблаговременной адаптации системы ТиПО к изменениям на рынке труда и технологическим преобразованиям.

О наиболее востребованных навыках сотрудников в Казахстане читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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