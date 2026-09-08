32 специальности могут исключить из программы обучения в колледжах Казахстана

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявила о грядущих изменениях в системе обучения формата ТиПО, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, содержание ТиПО обновляется в соответствии с изменениями на рынке труда.

"В связи с отсутствием спроса рассматривается вопрос об исключении 32 специальностей, в том числе 41 рабочей квалификации. Из реестра уже исключены 66 образовательных программ, не соответствующих требованиям рынка труда", – сказала Сулейменова.

Министр подчеркнула, что на основе 552 профессиональных стандартов разработано 14 494 образовательные программы, из них 4 348 – по рабочим квалификациям. Подготовка осуществляется по 188 специальностям.

"Для расширения профессиональных компетенций студентов внедряются микроквалификации и дополнительные программы Minor", – добавила глава Минпросвещения.

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