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Общество

Дроны выявили десятки нарушений на стройках Астаны: кого привлекут к ответственности

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:24 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Астаны запустила беспилотники для выявления нарушений на строительных объектах города. На 20 объектах уже обнаружены отклонения от техники безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичной прокуратуре 25 августа 2026 года, теперь скрыть отсутствие страховки, опасные работы на высоте или привлечение незаконной рабочей силы застройщикам больше не удастся.

"Цель "воздушного контроля" – защита трудовых прав граждан и обеспечение законности в сфере охраны труда", – отметили в прокуратуре.

В первые три месяца использования дронов в объектив уже попали 20 строительных объектов-нарушителей в сфере безопасности и охраны труда.

13 работодателей привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на 1 млн 100 тыс. тенге.

Еще семь административных материалов по нарушениям находятся на рассмотрении.

10 августа 2026 года человек погиб под колесами спецтехники на востоке Казахстана. По информации очевидцев, это случилось на участке, где ведется ремонт дороги.

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Камила Салкымбаева
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