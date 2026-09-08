Специалисты автоматизации и роботизации: на кого будет расти спрос в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 8 сентября 2026 года на заседании правительства анонсировал появление новых рабочих мест, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом году в обрабатывающей промышленности реализуется 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге.

"В результате их реализации планируется создать 17 300 рабочих мест. На сегодняшний день запущены 84 проекта, создано 5 800 рабочих мест", – сказал Нагаспаев.

В связи с этим, отмечает министр, растет спрос на специалистов в области автоматизации, цифрового проектирования, роботизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

"Вопрос подготовки специалистов, начиная уже с этапа планирования инвестиционных проектов, прорабатывается в рамках Отраслевого плана", – добавил он.

Ранее Нагаспаев назвал сферы с наибольшим количеством вакансий.