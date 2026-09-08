Время подошло – Минпросвещения готово регламентировать нормы общения в родительских чатах

Фото: unsplash

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала возможность регламентирования общения в родительских чатах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, вопрос относительно родительских чатов нужно регламентировать. "Мы сейчас собираем все эти обсуждения, мы видим комментарии. Мы видим, что некоторые родители тоже хорошо понимают это и поддерживают. Поэтому в первом блоке у нас был вопрос, чтобы после 18:00 не обсуждать и не реагировать в таких чатах. Сейчас у нас есть двухсменные школы, уроки заканчиваются в 20:00, поэтому мы видим, что здесь акцент смещается. Но другой момент – родители понимают, какие вопросы срочные, какие вопросы будут обсуждаться в родительских чатах и что можно не обсуждать", – сказала Сулейменова. Министр подчеркнула, что министерство готово заняться этим вопросом. "В каких чатах учителя будут присутствовать, а в каких нет – мне кажется, здесь нужен регламент. Мы готовы разработать единые нормы, которые будут регламентировать все подходы и все новшества родительского чата. Время подошло, дальше так продолжаться не будет", – добавила глава Минпросвещения. Ранее Сулейменова поделилась планами по отмене СОР и СОЧ в старших классах.

Поделитесь новостью