#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.31
528.04
5.25
Общество

Время подошло – Минпросвещения готово регламентировать нормы общения в родительских чатах

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 12:01 Фото: unsplash
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала возможность регламентирования общения в родительских чатах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, вопрос относительно родительских чатов нужно регламентировать.

"Мы сейчас собираем все эти обсуждения, мы видим комментарии. Мы видим, что некоторые родители тоже хорошо понимают это и поддерживают. Поэтому в первом блоке у нас был вопрос, чтобы после 18:00 не обсуждать и не реагировать в таких чатах. Сейчас у нас есть двухсменные школы, уроки заканчиваются в 20:00, поэтому мы видим, что здесь акцент смещается. Но другой момент – родители понимают, какие вопросы срочные, какие вопросы будут обсуждаться в родительских чатах и что можно не обсуждать", – сказала Сулейменова.

Министр подчеркнула, что министерство готово заняться этим вопросом.

"В каких чатах учителя будут присутствовать, а в каких нет – мне кажется, здесь нужен регламент. Мы готовы разработать единые нормы, которые будут регламентировать все подходы и все новшества родительского чата. Время подошло, дальше так продолжаться не будет", – добавила глава Минпросвещения.

Ранее Сулейменова поделилась планами по отмене СОР и СОЧ в старших классах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
11:24, Сегодня
Минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах: названы примерные сроки
Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
12:06, 27 января 2026
Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение
Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники
13:42, 26 мая 2026
Глава Минпросвещения пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина отражает удар слева
11:38, Сегодня
"Её единственный реальный шанс": прогноз четвертьфинала Рыбакина – Чжэн на US Open
Хоккеисты ХК &quot;Сарыарка&quot;
11:21, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Казахстана по хоккею после четырёх туров
Полузащитник &quot;Кайсара&quot; Жаксылык высказался об инциденте в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
11:07, Сегодня
Полузащитник "Кайсара" Жаксылык высказался об инциденте в матче против "Алтая" в КПЛ
Абдумалик Халоков
10:48, Сегодня
С Халоковым, но без Умматалиева: Узбекистан объявил состав на Азиаду-2026 в боксе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: