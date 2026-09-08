Дистанционное обучение в лицее Актау – Минпросвещения разбирает жалобы родителей

Фото: unsplash

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала переход на дистанционное обучение в одном из лицеев Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет об IT-лицее, где ученики вынуждены были заниматься дистанционно из-за затянувшегося ремонта. "Все регионы были готовы. 1, 3 и 4 сентября мы проводили наши селекторные совещания, где мы четко обсуждали школы, где идет реновация. В Актау был единичный случай, по всем другим регионам все школы начали учебный процесс в штатном режиме", – сказала Сулейменова. Журналисты уточнили у министра, кто понес ответственность за это. "По этому вопросу мы разбираемся с управлением образования. Мы дополнительно сообщим", – добавила глава Минпросвещения. Ранее министр пообещала регламентировать нормы общения в родительских чатах.

Поделитесь новостью