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Общество

Казахстанским школьникам могут вернуть 11-летний формат обучения

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 12:55 Фото: akorda.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о планах по переводу школ на 11-летний формат обучения, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в данный момент специальная комиссия рассматривает соответствие школьных программ.

"Потому что в Казахстане в соответствии с новой Конституцией должен быть единый стандарт образования. В то же время мы видим, что в НИШ 88% детей выпускается в возрасте 18 лет. Есть тенденция, когда родители и учащиеся после 10-го класса в НИШ забирают документы и идут в общеобразовательные школы. Поэтому сейчас мы видим необходимость пересмотреть 12-летнее образование. То есть все программы и все содержания программ, в том числе международных, нужно будет перевести в 11-летний формат", – сказала Сулейменова.

Окончательно решение, по ее словам, скорее всего, будет принято уже в 2027 году.

"Сроки сегодня-завтра не можем сказать, но по завершении работы мы оповестим об этом. Думаю, в январе 2027 года", – добавила министр.

Ранее глава Минпросвещения прокомментировала переход на дистанционное обучение в одном из лицеев Актау.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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