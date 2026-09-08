Сулейменова признала системную проблему зарплат соцпедагогов в Казахстане

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года прокомментировала на брифинге в правительстве уровень заработных плат социальных педагогов и психологов в школах, признав, что вопрос оплаты их труда носит системный характер, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у министра, действительно ли школьные психологи получают около 140 тыс. тенге, социальные педагоги – 85 тыс. тенге, а доплата за работу в условиях инклюзии составляет 18 тыс. тенге. Также они спросили, насколько такая оплата соответствует нагрузке специалистов, работающих с трудными подростками и случаями буллинга.

"Да, эта проблема есть. Эта проблема системная, потому что данные педагогические работники – их заработная плата регламентируется 1 193-м постановлением правительства. Мы несколько раз вносили изменения, когда у нас бюджет формировался, но здесь, конечно же, 20 госорганов должны подтвердить. Также здесь позиция Министерства финансов тоже должна... Но то, что вы говорите: 85 тысяч – социальный педагог, на данном этапе – 118 тысяч, мы недавно только этот вопрос разбирали. Поэтому, конечно, это системный вопрос, и это вопрос касательно экономических возможностей. Как будут средства", – ответила министр.

В пример она привела библиотекарей, отметив, что размер доплат для специалистов в сферах культуры и образования различается. По ее словам, этот вопрос сейчас также находится на рассмотрении.

"По вопросам психологов: в этом году мы внедрили новый курс – "Личная безопасность". Этот курс по нашим стандартам будут только преподавать психологи, потому что в школах это не просто психологи, это педагоги-психологи, и у них должен быть опыт работы с детьми, именно проведения аудиторных часов", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

Министр также отметила, что вопрос зарплат социальных педагогов остается на контроле и требует системного решения.

Журналисты также поинтересовались, планируется ли повышение доплаты за работу в условиях инклюзии, которая сейчас составляет 18 тыс. тенге.

"Насчет инклюзии. В этом году мы поменяли стратегию именно инклюзивного образования, и там, конечно, предусматривается доплата. Да, она будет чуть больше", – сказала она.

Ранее стало известно, что казахстанским школьникам могут вернуть 11-летний формат обучения.