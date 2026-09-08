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Общество

Цвет школьной формы и прически: Сулейменова объяснила, что могут требовать от учеников

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве 8 сентября 2026 года рассказала, какие требования школы могут устанавливать к форме, прическам и внешнему виду учеников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они обратили внимание на распространявшуюся в сентябре инфографику о трех разрешенных видах причесок, а также на жалобы в соцсетях о штрафах для родителей за неправильный оттенок школьной формы и угрозах не допустить детей к занятиям. В связи с этим у министра спросили, где заканчиваются требования школы и начинается превышение ее полномочий.

"По школьной форме есть основные правила: разрешаются синий и черный цвета. То, что в соответствии со школьной формой ученик должен прийти, – это тоже требование закона, есть внутренний приказ. Также по прическам: прически Министерство просвещения не регламентирует, это внутренние правила каждой школы", – озвучила Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, каждая школа вправе устанавливать собственные требования к внешнему виду учащихся в соответствии со своими внутренними правилами.

"Они в этом году начали про внешний облик учащихся выставлять требования. Здесь мы говорим, что внешний облик не должен мешать учебному процессу, он должен быть опрятным, это не должно быть дискриминацией. В то же время мы излишне регламентировать прически либо внешний вид не собираемся. Есть внутренний распорядок школы, внутренние правила школы, они должны регламентироваться в соответствии с уставом и внутренними правилами школ", – ответила министр.

Представители СМИ также уточнили, может ли школа требовать от учеников носить форму только синего цвета, если ребенок хочет ходить в черной.

"Нет. Я знаю, что была проблема, мы четко разъяснили, по этому поводу провели отдельное совещание с управлениями образования. Поэтому и черный цвет, и синий цвет – это допускается", – продолжила Жулдыз Сулейменова.

На вопрос о том, будут ли наказывать школы за чрезмерные требования к внешнему виду учеников, министр ответила, что наказание не является целью.

"Мы должны разъяснять, мы должны формировать новые подходы к общественному этикету", – подчеркнула она.

Также у министра узнали, соответствует ли разрешение на ношение хиджабов в некоторых частных школах требованиям Министерства просвещения и как ведомство намерено контролировать этот вопрос.

"Да, очень важный вопрос. У нас есть единая форма. Все наши школы должны соответствовать данным правилам, данным подходам. Да, эти моменты имеют место быть. Мы с ними работаем, с нами вместе и Комитет национальной безопасности. У нас есть большая комиссия, которая заседает вместе с акиматами, местными исполнительными органами. Поэтому да, сейчас, в этом году, на начало учебного года таких школ уже нет. В прошлом году были эти школы, в том числе частные школы", – сказала Жулдыз Сулейменова.

Министр также отметила, что в случае выявления подобных фактов в частных школах может рассматриваться вопрос отзыва лицензии, а также применяться другие предусмотренные механизмы реагирования.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала о планах разработать школьные учебники нового формата с использованием искусственного интеллекта.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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