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Общество

Лето вернулось: Алматы накроет жара до +35°С

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 16:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 сентября 2026 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +31...+33°С.
  • 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +29...+31°С.
  • 11 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +26...+28°С.

Алматы

  • 9 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.
  • 10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.
  • 11 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем сильная жара +33...+35°С.

Шымкент

  • 9 сентября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.
  • 10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +32...+34°С.
  • 11 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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