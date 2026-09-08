Лето вернулось: Алматы накроет жара до +35°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 сентября 2026 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Астана 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +31...+33°С.

10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +29...+31°С.

11 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +26...+28°С. Алматы 9 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.

11 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем сильная жара +33...+35°С. Шымкент 9 сентября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.

10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +32...+34°С.

11 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С. Материал по теме Грозы и сильные дожди: казахстанцев предупредили о непогоде 8 сентября С прогнозом погоды по всей стране на 8, 9 и 10 сентября 2026 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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