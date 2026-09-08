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Общество

Дождливо и ветрено: прогноз погоды по Казахстану на 9 сентября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 17:40 Фото: unsplash
О том, к каким погодным сюрпризам готовиться казахстанцам в среду, 9 сентября 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Так, согласно опубликованному прогнозу, в этот день с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе – сильный дождь.

"Лишь на юго-востоке и северо-востоке страны преимущественно погода без осадков. На западе, севере – град, шквал, на севере, юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.

"В ночные и утренние часы на северо-западе, севере страны ожидается туман", – уточнили метеорологи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 17:40
Грозы и сильные дожди: казахстанцев предупредили о непогоде 8 сентября

Ранее "Казгидромет" отметил, что лето возвращается, так как Алматы накроет жара до +35°С. Об этом можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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