Дождливо и ветрено: прогноз погоды по Казахстану на 9 сентября
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О том, к каким погодным сюрпризам готовиться казахстанцам в среду, 9 сентября 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".
Так, согласно опубликованному прогнозу, в этот день с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе – сильный дождь.
"Лишь на юго-востоке и северо-востоке страны преимущественно погода без осадков. На западе, севере – град, шквал, на севере, юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.
"В ночные и утренние часы на северо-западе, севере страны ожидается туман", – уточнили метеорологи.
Ранее "Казгидромет" отметил, что лето возвращается, так как Алматы накроет жара до +35°С. Об этом можно узнать по этой ссылке.
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