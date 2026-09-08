Около 700 ошибок нашли в школьных учебниках Казахстана

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве 8 сентября 2026 года рассказала об ошибках, выявленных в школьных учебниках и учебных материалах по 16 предметам, и сообщила, за чей счет их будут исправлять и переиздавать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на школьные учебники по истории Казахстана для 11-х классов, в которых столица до сих пор указана как Нур-Султан, и спросили, почему название города не было обновлено.

"Да, этот учебник был обновлен в 2024 году. Да, это является ошибкой, и мы эти ошибки уже издательствам, также всем нашим управлениям образования донесли. У нас есть жесткий график, когда поэтапно будут переиздаваться учебники. И 11-й класс истории будет переиздаваться в следующем году. Поэтому в этом году по данной тематике у учителей будет отдельная программа, отдельные поурочные планы, отдельные материалы. Мы данную информацию также донесли до Департамента экономических расследований. Почему? Потому что в прошлом году были выделены средства, и там эти же ошибки остались... Поэтому с данными издательствами, также с этими авторами министерство ведет работу", – озвучила министр.

Она также рассказала, что около 700 ошибок выявили в учебниках, учебных материалах и хрестоматиях по 16 предметам. Среди них есть в том числе фактологические ошибки, причем нарушения обнаружены в учебниках разных издательств.

"Поэтому поэтапно у нас сформирован план работы. В соответствии с данным планом издательства уже исправляют все ошибки, переиздают учебники. За свой счет", – продолжила Жулдыз Сулейменова.

Ранее стало известно, что новый формат школьных учебников с использованием ИИ хотят разработать в Казахстане.