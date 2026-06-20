Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы уточнили, что 20 июня с 22:00 на участке от улицы Саина до улицы Отарская будет временно ограничено движение для автотранспорта в восточном направлении. Для обеспечения проезда на северной стороне улицы Толе би будет организовано реверсивное движение.

"Работы по переносу инженерных сетей будут проводиться до 25 июня. С 25 до 30 июня аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне, в этот период реверсивное движение будет организовано на южной стороне улицы Толе би". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

19 июня сообщалось, что в Алматы из-за строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) временные ограничения движения вводятся на одной из важных улиц – ул. Момышулы. Причина – начало строительных работ.