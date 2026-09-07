Участок Толе би в Алматы закроют для движения на 15 часов

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ будут введены временные ограничения движения на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному уведомлению, с 23:00 07 сентября до 14:00 08 сентября движение будет закрыто на участке от ул. Байтурсынова до ул. Досмухамедова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Также в связи с ремонтом в городе несколько ночей будут перекрывать участок пр. Алтынсарина.