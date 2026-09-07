Участок Толе би в Алматы закроют для движения на 15 часов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ будут введены временные ограничения движения на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно официальному уведомлению, с 23:00 07 сентября до 14:00 08 сентября движение будет закрыто на участке от ул. Байтурсынова до ул. Досмухамедова.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Также в связи с ремонтом в городе несколько ночей будут перекрывать участок пр. Алтынсарина.
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