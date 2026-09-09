Рекламу фастфуда, сладких напитков и другой вредной еды могут ограничить в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана разработало предложения по ограничению рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров, ориентированной на детей, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рекламе на телевидении и радио, в соцсетях и наружной рекламе.

Согласно релизу Минздрава за 9 сентября 2026 года, целью инициативы является снижение влияния маркетинга на пищевые привычки детей и подростков. Предложения подготовлены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международного опыта.

По данным исследований, 23% детей в возрасте 6-9 лет имеют избыточный вес, 6% – ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.

При этом, уточнили в ведомстве, речь не идет о запрете самих продуктов – предлагается ограничить их продвижение среди детей. Сейчас Минздрав приступил к разработке анализа регуляторного воздействия новых ограничений.

В Казахстане уже запрещена продажа энергетиков лицам младше 21 года, а с сентября 2025 года в школах действует новый стандарт питания с меньшим содержанием сахара и соли.