#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Рекламу фастфуда, сладких напитков и другой вредной еды могут ограничить в Казахстане

бургер, картошка фри, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:20 Фото: pexels
Министерство здравоохранения Казахстана разработало предложения по ограничению рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров, ориентированной на детей, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рекламе на телевидении и радио, в соцсетях и наружной рекламе.

Согласно релизу Минздрава за 9 сентября 2026 года, целью инициативы является снижение влияния маркетинга на пищевые привычки детей и подростков. Предложения подготовлены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международного опыта.

По данным исследований, 23% детей в возрасте 6-9 лет имеют избыточный вес, 6% – ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.

При этом, уточнили в ведомстве, речь не идет о запрете самих продуктов – предлагается ограничить их продвижение среди детей. Сейчас Минздрав приступил к разработке анализа регуляторного воздействия новых ограничений.

В Казахстане уже запрещена продажа энергетиков лицам младше 21 года, а с сентября 2025 года в школах действует новый стандарт питания с меньшим содержанием сахара и соли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:55, 08 июля 2026
В Казахстане изменят правила рекламы медицинских услуг
Академия питания Казахстана призвала ограничить содержание промышленных трансжиров в продуктах
16:08, 07 декабря 2023
Академия питания Казахстана призвала ограничить содержание промышленных трансжиров в продуктах
В Норвегии запретили рекламировать конфеты
08:40, 13 октября 2025
Бизнесмены возмущены запретом на рекламу сладостей и газированных напитков в Норвегии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
11:18, Сегодня
Почему Бублик не сыграет за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса? Ответ Диаса Доскараева
ВК &quot;Жетысу&quot;
11:00, Сегодня
"Жетысу" примет участие в Клубном чемпионате мира по волейболу
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
10:52, Сегодня
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
Майкл Пейдж
10:34, Сегодня
Победивший Рузибоева американец Пейдж уволен из UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: