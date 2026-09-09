КТК передал Атырауской областной филармонии новый автобус производства QazTehna

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Казахстан" продолжает традицию поддержки социальных и культурных инициатив в регионах своего присутствия, сообщает Zakon.kz.

3 сентября в Атырау состоялась церемония передачи Атырауской областной филармонии им. М. Жантурина нового современного 51-местного автобуса междугородного класса Yutong, произведенного на казахстанском заводе QazTehna.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Атырауской области Шамуратов Дарын Дүйсембаевич, представители АО "КТК-К", руководство и творческий коллектив филармонии.

Выступая на встрече, заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов поблагодарил КТК за внимание к культурной сфере региона и поддержку филармонии.

Такие инициативы имеют большое значение для развития культуры области. Новый автобус позволит артистам филармонии расширить географию гастролей, выступать в районах области и за ее пределами, представляя культурное наследие Атырауского региона. Благодарим Каспийский трубопроводный консорциум за социальную ответственность и вклад в развитие культуры. Дарын Шамуратов

Ключи от нового автобуса директору филармонии Бакытбеку Сартбаеву вручил заместитель генерального директора АО "КТК-К" по связям с правительством РК Кайргельды Кабылдин.

Фото: АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Казахстан"

Для КТК поддержка культуры — это не просто социальный проект, а осознанная инвестиция в духовное богатство региона. Мы понимаем, что именно творческие коллективы формируют культурное наследие, вдохновляют людей и объединяют общество. Сегодняшний подарок — наш вклад в то, чтобы артисты Атырауской областной филармонии могли свободно и комфортно гастролировать, делиться своим искусством с жителями области и всей страны. Мы гордимся тем, что можем быть рядом с филармонией в ее юбилейный год и внести свой вклад в ее развитие. Пусть этот автобус станет символом новых дорог, новых встреч и новых творческих побед. Кайргельды Кабылдин

Новый автобус создает комфортные условия для длительных поездок творческого коллектива. Вместительный салон позволит артистам полноценно отдыхать в дороге, а багажные отделения — перевозить музыкальные инструменты, сценические костюмы и необходимый реквизит.

Для филармонии этот подарок особенно значим в год ее 60-летнего юбилея. За шесть десятилетий учреждение стало одним из главных центров музыкальной и культурной жизни Атырауской области.

Сегодня в филармонии работают более 200 сотрудников, а в ее составе действуют семь творческих коллективов: народный оркестр казахских народных инструментов "Нарын", эстрадно-духовой оркестр, этно-фольклорный ансамбль "Сарайшык", фольклорный ансамбль "Мурагер", танцевальный ансамбль "Інжу-Маржан", хор мальчиков "Дарын" и камерный ансамбль струнных инструментов. Творческую деятельность филармонии также обеспечивают более 40 сольных исполнителей — певцы, кюйши, инструменталисты, концертмейстеры и конферансье.

Для нашего коллектива этот автобус — не просто транспортное средство. Это возможность чаще радовать зрителей в самых разных уголках Атырауской области и за ее пределами. Он позволит нашим артистам путешествовать с комфортом, сохраняя силы для главного — музыки, танца и живого искусства. Мы искренне благодарим КТК за внимание к культуре и поддержку нашего большого творческого дома. Особенно приятно получить такой подарок именно в год 60-летия филармонии. Уверен, что этот автобус станет нашим верным спутником на пути к новым концертам и новым зрителям. директор филармонии Бакытбек Сартбаев

Фото: АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Казахстан"

Особую символичность событию придало то, что автобус произведен в Казахстане на заводе QazTehna, расположенном в городе Сарани Карагандинской области. Предприятие специализируется на производстве пассажирского транспорта и коммерческой техники, обеспечивая выпуск современной техники для казахстанского рынка.

В рамках церемонии артисты филармонии представили гостям концертную программу, включившую казахские кюи, народные и эстрадные композиции, а также танцевальные номера. Музыкальные и хореографические коллективы продемонстрировали многообразие творческих направлений филармонии.

Завершилась встреча символическим "первым рейсом" — артисты отправились на гастроли на новом автобусе. Этот момент стал своеобразным стартом для новых поездок, встреч со зрителями и творческих проектов.

Передача автобуса стала очередным примером социальной ответственности КТК и вкладом компании в развитие культурной инфраструктуры Атырауской области, поддержку творческих коллективов и укрепление культурных связей в регионе.

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