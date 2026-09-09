Сотнями забирают с улиц: что происходит с бездомными в Алматы

В полиции Алматы 9 сентября 2026 года рассказали о ситуации с бездомными людьми, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что участковые проводят профилактические рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

С начала года в Центр социальной адаптации "Пана" доставили 388 человек. Из них 54 остались в учреждении для получения дальнейшей помощи. Остальные после проверки и первичного осмотра от предложенной помощи отказались.

Во время рейдов полицейские устанавливают личности людей, проверяют их по информационным учетам и при необходимости направляют в соответствующие службы.

"Задача участкового инспектора – не просто выявить человека, оказавшегося на улице. Важно установить его личность, понять, в какой помощи он нуждается, и при наличии оснований направить в соответствующие службы. Одновременно мы должны исключить возможные угрозы общественной безопасности и своевременно пресекать правонарушения. Поэтому такие рейды носят прежде всего профилактический характер", – отметили в полиции Алматы.

В августе жители окраины Алматы пожаловались на то, что единственный парк района облюбовали бездомные. Они шумят, распивают алкоголь и пристают к прохожим.