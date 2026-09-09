#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Сотнями забирают с улиц: что происходит с бездомными в Алматы

бездомный , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:21 Фото: pixabay
В полиции Алматы 9 сентября 2026 года рассказали о ситуации с бездомными людьми, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что участковые проводят профилактические рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

С начала года в Центр социальной адаптации "Пана" доставили 388 человек. Из них 54 остались в учреждении для получения дальнейшей помощи. Остальные после проверки и первичного осмотра от предложенной помощи отказались.

Во время рейдов полицейские устанавливают личности людей, проверяют их по информационным учетам и при необходимости направляют в соответствующие службы.

"Задача участкового инспектора – не просто выявить человека, оказавшегося на улице. Важно установить его личность, понять, в какой помощи он нуждается, и при наличии оснований направить в соответствующие службы. Одновременно мы должны исключить возможные угрозы общественной безопасности и своевременно пресекать правонарушения. Поэтому такие рейды носят прежде всего профилактический характер", – отметили в полиции Алматы.

В августе жители окраины Алматы пожаловались на то, что единственный парк района облюбовали бездомные. Они шумят, распивают алкоголь и пристают к прохожим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:46, Сегодня
Курс доллара вырос на торгах 9 сентября
неправильная парковка в Алматы
13:33, 21 апреля 2026
"Я паркуюсь как...": в Алматы массово скручивают номера и забирают машины
Из Алматы вывезли группу бездомных, заявление полиции
11:25, 22 апреля 2025
"Из Алматы выдворили бездомных": заявление полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Глава судейского корпуса КФФ Каштру в КФФ
16:19, Сегодня
Глава судейского корпуса КФФ Каштру назначен инспектором матча ЛЧ "Наполи" – "Арсенал"
Сагындык Тогамбай
16:03, Сегодня
Разгромно проигравший молодому узбекскому боксёру Тогамбай объяснил отсутствие на Азиаде
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
15:43, Сегодня
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
Футболисты &quot;Астаны&quot; празднуют забитый гол
15:31, Сегодня
Блогер заподозрил "Астану" в странном поведении перед матчем с "Ордабасы"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: