"Из Алматы выдворили бездомных": заявление полиции

В соцсетях появилась информация о том, что из Алматы в Конаев вывезли бездомных людей. В полиции ответили на это заявление, сообщает Zakon.kz.

На распространяемом видео несколько людей без определенного места жительства рассказывают, что их поймали в Алматы сотрудники полиции, увезли в Алматинскую область и бросили на трассе около города Конаева.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы 22 апреля сообщили, что по "указанному факту в настоящее время проводится проверка".

"Вместе с тем сообщаем, что профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление лиц без определенного места жительства, осуществляются на постоянной основе при взаимодействии с социальными и медицинскими службами. Все действия сотрудников полиции осуществляются в рамках действующего законодательства", – заверили в ДП.

Ранее в Департаменте полиции Алматы предупреждали водителей о старте республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", в рамках которого сотрудники полиции проведут рейды на улицах, дорогах и прилегающих территориях южной столицы.