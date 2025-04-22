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События

"Из Алматы выдворили бездомных": заявление полиции

Из Алматы вывезли группу бездомных, заявление полиции, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 11:25 Фото: wikimedia
В соцсетях появилась информация о том, что из Алматы в Конаев вывезли бездомных людей. В полиции ответили на это заявление, сообщает Zakon.kz.

На распространяемом видео несколько людей без определенного места жительства рассказывают, что их поймали в Алматы сотрудники полиции, увезли в Алматинскую область и бросили на трассе около города Конаева.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы 22 апреля сообщили, что по "указанному факту в настоящее время проводится проверка".

"Вместе с тем сообщаем, что профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление лиц без определенного места жительства, осуществляются на постоянной основе при взаимодействии с социальными и медицинскими службами. Все действия сотрудников полиции осуществляются в рамках действующего законодательства", – заверили в ДП.

Ранее в Департаменте полиции Алматы предупреждали водителей о старте республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", в рамках которого сотрудники полиции проведут рейды на улицах, дорогах и прилегающих территориях южной столицы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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