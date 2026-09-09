Мужчина хотел продлить ЭЦП и потерял 4 млн тенге – новый вид мошенничества

Полицейские Северо-Казахстанской области предупредили о массовых атаках мошенников по новой схеме: "Продлите ЭЦП", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 9 сентября 2026 года рассказали, что с первых дней сентября кибераферисты атакуют жителей, используя новую легенду. Людям звонят якобы работники ЦОНа или eGov и сообщают о необходимости продления ключа ЭЦП, предлагая нажать в телефоне 1 для согласия и 3 – для отказа.

"Потом следуют звонки якобы от настоящих работников упомянутых организаций. Они сообщают, будто из-за нажатой цифры взломан личный кабинет человека и на него оформлен кредит, от которого можно защититься, только взяв "зеркальный" кредит и перечислив деньги на "безопасный" счет (на самом деле – на счета, контролируемые мошенниками)", – рассказали в полиции.

Только за несколько дней преступники сделали около 20 таких звонков – и это лишь те случаи, о которых люди сообщили на канал "102". Зарегистрировано одно дело по такой афере. 44-летний житель одного из районов области, поверив аферистам, потерял 4 миллиона тенге.

В других случаях люди не поверили звонящим.

"Тем не менее, стражи порядка убедительно просят рассказывать об угрозах близким, в особенности пожилым людям. Важно знать: сотрудники ЦОН и eGov не имеют доступа к информации, содержащей банковскую тайну. Подобные звонки являются мошенническими", – предупредили в ДП.

Сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль. Об этом ранее предупредили казахстанцев в АО "Национальные информационные технологии".