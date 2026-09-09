Обещал поездку в Дубай на конкурс: казахстанец обманул родителей юных домбристов

В Астане родители воспитанников кружка домбры обратились в полицию с коллективным заявлением. Они сообщили о возможном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, озвученным Министерством внутренних дел (МВД) страны, 32-летний мужчина вошел в доверие к родителям и предложил организовать поездку воспитанников кружка в Дубай для участия в конкурсе. Под этим предлогом он получил от граждан деньги в разных суммах.

"На данный момент полиция установила 11 эпизодов завладения денежными средствами путем обмана", – отмечают в ведомстве.

Теперь по факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность других лиц.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам: перед передачей денег необходимо проверить достоверность информации, документы и условия оказания услуг. Не стоит доверять обещаниям, которые не подтверждены официальными документами.

При возникновении сомнений рекомендуется обратиться в полицию по номеру 102.

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