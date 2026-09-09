"200 студентов бросили на улице в США": казахстанцы попали в беду из-за тура в Лос-Анджелес

Студентка из Казахстана пожаловалась в соцсетях на туркомпанию, которая, по ее словам, оставила без помощи почти 200 участников поездки в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

О сложившейся ситуации девушка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, "организаторы оставили 200 студентов на улице в большом городе, в чужой стране. Отменили тур на пятый день. Студенты без денег на отель".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана. 9 сентября 2026 года там уточнили, что ведомство находится на связи с организаторами поездки казахстанских студентов в Лос-Анджелес.

"По имеющимся сведениям, большинство из наших граждан уже вылетели в Казахстан либо находятся в пути, отдельные участники поездки могли остаться в Лос-Анджелесе до даты обратного рейса. Поскольку авиабилеты приобретались гражданами самостоятельно и маршруты возвращения различаются, подтвердить выезд всех участников на данный момент не представляется возможным". Пресс-служба МИД РК

Также сказано, что Генеральное консульство РК в Сан-Франциско держит ситуацию на контроле и готово оказать казахстанцам необходимое содействие.

28 августа МИД предупреждал казахстанцев о проблемах при въезде в Малайзию и риске депортации.