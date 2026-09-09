#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

"200 студентов бросили на улице в США": казахстанцы попали в беду из-за тура в Лос-Анджелес

Лос-Анджелес, дорожная вывеска, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:07 Фото: pexels
Студентка из Казахстана пожаловалась в соцсетях на туркомпанию, которая, по ее словам, оставила без помощи почти 200 участников поездки в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

О сложившейся ситуации девушка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, "организаторы оставили 200 студентов на улице в большом городе, в чужой стране. Отменили тур на пятый день. Студенты без денег на отель".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана. 9 сентября 2026 года там уточнили, что ведомство находится на связи с организаторами поездки казахстанских студентов в Лос-Анджелес.

"По имеющимся сведениям, большинство из наших граждан уже вылетели в Казахстан либо находятся в пути, отдельные участники поездки могли остаться в Лос-Анджелесе до даты обратного рейса. Поскольку авиабилеты приобретались гражданами самостоятельно и маршруты возвращения различаются, подтвердить выезд всех участников на данный момент не представляется возможным".Пресс-служба МИД РК

Также сказано, что Генеральное консульство РК в Сан-Франциско держит ситуацию на контроле и готово оказать казахстанцам необходимое содействие.

28 августа МИД предупреждал казахстанцев о проблемах при въезде в Малайзию и риске депортации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Протесты в Лос-Анджелесе
06:35, 11 июня 2025
В Лос-Анджелесе начались погромы
Пожар
05:05, 13 января 2025
Внук Пугачёвой уехал из Лос-Анджелеса
США, МИД РК, мигранты
16:56, 09 июня 2025
В МИД прокомментировали возможность эвакуации казахстанцев из Лос-Анджелеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Глава судейского корпуса КФФ Каштру в КФФ
16:19, Сегодня
Глава судейского корпуса КФФ Каштру назначен инспектором матча ЛЧ "Наполи" – "Арсенал"
Сагындык Тогамбай
16:03, Сегодня
Разгромно проигравший молодому узбекскому боксёру Тогамбай объяснил отсутствие на Азиаде
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
15:43, Сегодня
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
Футболисты &quot;Астаны&quot; празднуют забитый гол
15:31, Сегодня
Блогер заподозрил "Астану" в странном поведении перед матчем с "Ордабасы"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: