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Общество

Совокупность конструктивных дефектов и нарушений: эксперт о причинах обрушения фасада ЖК в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:22 Фото: Zakon.kz
Главный эксперт Института судебных экспертиз по городу Астане Бауржан Казиев на суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан озвучил причины обрушения части фасада жилого дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауржан Казиев рассказал суду, к каким основным выводам он пришел.

"Основная причина – это совокупность конструктивных дефектов и нарушение технологии устройства наружной многослойной кирпичной стены. Это не одна отдельная причина. К существенным факторам отнесены отсутствие предусмотренных армированных поясов, отсутствие либо ненадлежащее устройство арматурных сеток, нарушение связи и анкеровки облицовочного слоя, некачественное заполнение кладочных швов раствором и пустошовка, трещины значительной ширины раскрытия, зазоры между слоями стены, а также отсутствие надлежащего деформационного разделения и распределения вертикальной нагрузки облицовочного слоя", – добавил он.

Непосредственной же причиной, по его словам, стала утрата совместной работы облицовочного и основного несущего слоя.

"В результате длительного развития трещин, деформаций, зазоров, намоканий и промерзания произошло дальнейшее ослабление кладки, после чего наступила локальная потеря устойчивости и обрушение", – сказал эксперт.

Этот процесс, считает Казиев, происходил длительное время.

"Сначала возникали трещины, затем нарушалась совместная работа слоев кладки, вывели через зазоры, то есть деформации произошли, происходило намокание. То есть все это отразилось на устойчивости кладки. Соответственно, это был длительный процесс. Он не сразу обрушился", – отметил Бауржан Казиев.

Судья поинтересовалась, можно ли было визуально определить эти процессы при надлежащем наблюдении и техническом обследовании дома.

"Для этого нужно было провести техобследование – это нужно было провести инструментальное обследование, маяки выставить, диагностику провести, расчеты – и только после этого можно было бы признаки засвидетельствовать. Одним только визуальным осмотром это невозможно было определить", – резюмировал эксперт.

Он же подчеркнул, что в основной кладке данного дома применялся бой кирпича, что недопустимо в основной – несущей – кладке.

Ранее специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева рассказала, почему жители не могли самостоятельно устранить дефекты фасада жилого дома, часть которого обрушилась.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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