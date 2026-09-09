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Общество

Увеличили этажность вдвое без расчетов: эксперт о причине обрушения части фасада ЖК в Астане

суд, Астана, специалист , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:53 Фото: Threads/zeineladilet
Специалист в области строительной деятельности Вероника Лобанова 9 сентября 2026 года выступила в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан и назвала первопричину обрушения части фасада жилого дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Вероника Лобанова отметила, что кладка несущей части стены данного жилого дома соответствует узлу Д-69. Однако в ходе анализа и натурно-инструментального контроля экспертами, по ее словам, были выявлены существенные несоответствия фактического исполнения кирпичной кладки исходной проектной документации, а также несоответствие нормативным требованиям.

"Это отражено также в заключении экспертизы. Первый пункт: несоответствие этажности серии 2-138, то есть фактически по данной схеме было возведено девять этажей, при этом данная серия узла рассчитана строго до пяти этажей. Второй момент, отсутствие монолитных армированных поясов, то есть фактически на объекте полностью отсутствует усиление в виде армированных поясов. Это лишило девятиэтажный остов необходимой пространственной жесткости. Третья, нарушение прочности кладочного раствора. Специалисты Астанатехнадзора отразили в своих выводах, что когда они брали в рамках своего обследования образцы кладки, они не смогли сделать необходимые лабораторные исследования, потому что данная кладка разрушилась в процессе взятия образцов. Раствор, как стало потом известно, маркирован как М-25. Данный раствор не применяется для несущих конструкций здания, то есть это очень слабый раствор, у которого вообще нет запаса прочности", – пояснила специалист.

По ее словам, фактически выполненные работы по устройству кирпичной кладки наружных многослойных стен не соответствуют ни проектным, ни типовым, ни нормативным решениям.

"Данный узел Д-69 применим только для зданий в 5 этажей и не может быть применен для здания в 9 этажей, потому что данной типовой серией не предусмотрено никаких усилений – ни армированных, ни разгрузочных поясов. При этом инженерные расчеты и конструктивные усиления, способные обеспечить устойчивость облицовки на этой высоте, отсутствовали", – добавила Вероника Лобанова.

Судья в этой связи поинтересовалось у нее, что могло стать первопричиной обрушения части фасада ЖК.

"Многие из этих дефектов – отсутствие анкеровки, отсутствие арматурных сеток в местах сопряжения продольных и поперечных стен, отсутствие армированных поясов, низкое качество раствора, пустошовка, стали критическими, на мой взгляд, именно из-за несоответствия этажности здания. На высоте 5-ти этажей даже прочности ослабленного раствора хватило бы для удержания облицовки. Облицовка не выполняет несущую функцию, но на высоте +30 метров она включается физически в работу, именно в несущую работу, и здесь под действием ветровых и деформационных нагрузок ее просто выталкивает. Тем более в условиях отсутствия разгрузочных горизонтальных поясов... Высота здания была увеличена в два раза без необходимых расчетных параметров", – подчеркнула специалист.

3 сентября 2026 года прокурор Нурдаулет Абуов рассказал, почему директора компании-застройщика не признали подозреваемым.

Ранее свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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