#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Обрушение фасада ЖК в Астане: эксперт рассказала, могло ли ОСИ устранить дефекты самостоятельно

суд, Астана, специалист , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
Специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева на суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан 9 сентября 2026 года рассказала, почему жители не могли самостоятельно устранить дефекты фасада жилого дома, часть которого обрушилась, передает корреспондент Zakon.kz.

Вероника Лобаева отметила, что техническая экспертиза, проведенная в 2017 году, оценила физический износ конструктивных элементов жилого дома в 31%.

"Это можно расценить как работоспособная конструкция, которая не имеет на текущий период, на 2017 год, каких-то экстренных мер по усилению. Были указаны рекомендательного характера мероприятия в части локального усиления стен в местах образования трещин. Более глобально усилить конструктив, потому что это не просто нанять бригаду рабочих и произвести, грубо говоря, ремонт (невозможно. – Прим. ред.)", – считает она.

Такие работы, по ее словам, серьезное конструктивное вмешательство, которое требует разработки проекта на данный ремонт, расчетно-сметной документации, согласование итоговой суммы ремонта.

"Если мы говорим об отсутствии армированных поясов уже в условиях эксплуатирующего здания, это невозможно. Потому что армопояса возводятся только в период кладки, в период возведения стен здания. И потом, когда здание введено в эксплуатацию и эксплуатируется, это невозможно... Это необходимо выселить жильцов, демонтировать плиты перекрытия, стены, то есть это нереализуемо на данный момент", – подчеркнула специалист.

По ее словам, обслуживающая организация не могла компенсировать изначальное несоответствие этажности дома.

"ОСИ приняло объект с конструктивной патологией, я бы сказала, потому что это скрытый дефект, о нем не было известно… Процесс потери устойчивости – растрескивание кладочного раствора марки М-25, расслоение кладки, протекали скрытно, внутри конструктивного "пирога" стены, и визуально зафиксировать этот процесс и остановить силами эксплуатационной организации в рамках регламентного обслуживания, я считаю, нельзя было. При этом ни одна строительная компания в части устройства армированных поясов не возьмется за данный тип работ", – резюмировала Лобаева.

Ранее специалист в области строительной деятельности назвала первопричину обрушения части фасада жилого дома.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
суд, Астана, специалист
11:53, Сегодня
Увеличили этажность вдвое без расчетов: эксперт о причине обрушения части фасада ЖК в Астане
Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные
12:12, 27 августа 2026
Понизили и перевели: что стало со спасателями после случая с обрушением фасада в Астане
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки, строительство дома, строительство домов
11:42, 02 сентября 2026
Кирпичи из осколков и нет раствора – новые подробности обрушения фасада дома в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по паделу определилась с составом на Азиатские игры
12:56, Сегодня
Сборная Казахстана по паделу определилась с составом на Азиатские игры
Эмоции Алькараса и Шелтона
12:38, Сегодня
Алькарас в пяти сетах сенсационно уступил Шелтону в игре за полуфинал US Open
Елена Рыбакина радуется победе
12:20, Сегодня
Редакторы US Open дали неожиданный прогноз четвертьфинала Рыбакина – Чжэн на US Open
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
11:59, Сегодня
The Sun оценил мощный старт Дастана Сатпаева в "Бёрнли" и сообщил о травме казахстанца
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: