Обрушение фасада ЖК в Астане: эксперт рассказала, могло ли ОСИ устранить дефекты самостоятельно

Специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева на суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан 9 сентября 2026 года рассказала, почему жители не могли самостоятельно устранить дефекты фасада жилого дома, часть которого обрушилась, передает корреспондент Zakon.kz.

Вероника Лобаева отметила, что техническая экспертиза, проведенная в 2017 году, оценила физический износ конструктивных элементов жилого дома в 31%.

"Это можно расценить как работоспособная конструкция, которая не имеет на текущий период, на 2017 год, каких-то экстренных мер по усилению. Были указаны рекомендательного характера мероприятия в части локального усиления стен в местах образования трещин. Более глобально усилить конструктив, потому что это не просто нанять бригаду рабочих и произвести, грубо говоря, ремонт (невозможно. – Прим. ред.)", – считает она.

Такие работы, по ее словам, серьезное конструктивное вмешательство, которое требует разработки проекта на данный ремонт, расчетно-сметной документации, согласование итоговой суммы ремонта.

"Если мы говорим об отсутствии армированных поясов уже в условиях эксплуатирующего здания, это невозможно. Потому что армопояса возводятся только в период кладки, в период возведения стен здания. И потом, когда здание введено в эксплуатацию и эксплуатируется, это невозможно... Это необходимо выселить жильцов, демонтировать плиты перекрытия, стены, то есть это нереализуемо на данный момент", – подчеркнула специалист.

По ее словам, обслуживающая организация не могла компенсировать изначальное несоответствие этажности дома.

"ОСИ приняло объект с конструктивной патологией, я бы сказала, потому что это скрытый дефект, о нем не было известно… Процесс потери устойчивости – растрескивание кладочного раствора марки М-25, расслоение кладки, протекали скрытно, внутри конструктивного "пирога" стены, и визуально зафиксировать этот процесс и остановить силами эксплуатационной организации в рамках регламентного обслуживания, я считаю, нельзя было. При этом ни одна строительная компания в части устройства армированных поясов не возьмется за данный тип работ", – резюмировала Лобаева.

Ранее специалист в области строительной деятельности назвала первопричину обрушения части фасада жилого дома.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.