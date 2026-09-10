Смерть Улданы Мырзуан: специалист назвал основную причину обрушения
Он назвал основную, по его мнению, причину обрушения фасада.
"Внезапного характера это все не носило, этому предшествовал достаточно длительный период. Обрушение явилось результатом совокупного действия факторов – причем основным мы считаем крайне некачественное строительство. На вчерашнем заседании суда была озвучена версия, что в основе лежали конструктивные недостатки – увеличенная этажность", – сказал Воробьев.
Он привел образное сравнение.
"Переходя на язык метафоры, я бы условно сравнил это с тем, что на колесах у нас может ездить детская коляска, а также огромный грузовик. Просто колеса разные. У нас есть много достаточно высотных ЖК, они также выполнены в кирпичной кладке в каркасной схеме, и функционируют они замечательно. Качество кладки с трудом позволяет назвать это полноценной кирпичной кладкой – там пустошовка", – добавил специалист.
8 ноября 2025 года в Астане с фасада девятиэтажного дома на проспекте Тәуелсіздік, 24Б, обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была 23-летняя фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, которая первой бросилась помогать пострадавшим. На девушку обрушились кирпичи и крепление кондиционера. Несмотря на усилия врачей, 18 ноября она скончалась в больнице.
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