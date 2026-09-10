Смерть Улданы Мырзуан: специалист назвал основную причину обрушения

Эксперт "Астанатехнадзор" Дмитрий Воробьев – представитель организации, составлявшей основное техническое заключение по дому с обрушившимся фасадом, выступил в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал основную, по его мнению, причину обрушения фасада.

"Внезапного характера это все не носило, этому предшествовал достаточно длительный период. Обрушение явилось результатом совокупного действия факторов – причем основным мы считаем крайне некачественное строительство. На вчерашнем заседании суда была озвучена версия, что в основе лежали конструктивные недостатки – увеличенная этажность", – сказал Воробьев.

Он привел образное сравнение.

"Переходя на язык метафоры, я бы условно сравнил это с тем, что на колесах у нас может ездить детская коляска, а также огромный грузовик. Просто колеса разные. У нас есть много достаточно высотных ЖК, они также выполнены в кирпичной кладке в каркасной схеме, и функционируют они замечательно. Качество кладки с трудом позволяет назвать это полноценной кирпичной кладкой – там пустошовка", – добавил специалист.

8 ноября 2025 года в Астане с фасада девятиэтажного дома на проспекте Тәуелсіздік, 24Б, обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была 23-летняя фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, которая первой бросилась помогать пострадавшим. На девушку обрушились кирпичи и крепление кондиционера. Несмотря на усилия врачей, 18 ноября она скончалась в больнице.

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После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса "Недоброкачественное строительство". Позднее дело дополнили еще одной статьей – 306 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Уже 2 сентября 2026 года свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.