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Общество

Продавала лекарства через интернет: чем это обернулось для казахстанки

Лекарства, таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 02:23 Фото: pexels
23-летняя жительница Кокшетау организовала незаконную торговлю сильнодействующими лекарственными препаратами. Ее клиентами стали знакомые, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции (ДП) Акмолинской области 9 сентября 2026 года рассказали, что незаконным бизнесом девушка занималась с 2024 года. Она покупала сильнодействующие препараты в интернете, а после продавала знакомым.

"Речь идет о лекарственных средствах, способных вызывать зависимость и оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Их приобретение допускается только в аптеках и по рецепту врача", – отметили в ДП Акмолинской области.

Во время обыска у жительницы Кокшетау обнаружили и изъяли препараты, а также переписку с потенциальными покупателями. Эти материалы стали частью доказательственной базы по уголовному делу.

Оказалось, что ранее она занималась продажей электронных сигарет, однако впоследствии перешла к реализации лекарственных препаратов.

"Сама подсудимая употребляет психоактивные вещества и имеет психические и поведенческие расстройства", – добавили правоохранители.

Суд признал девушку виновной и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ей назначили принудительное лечение.

Правоохранители призывают казахстанцев не приобретать лекарственные средства через сомнительные интернет-ресурсы и напоминают: незаконный оборот сильнодействующих препаратов влечет уголовную ответственность.

В Казахстане установили новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров.

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Камила Салкымбаева
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