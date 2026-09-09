Продавала лекарства через интернет: чем это обернулось для казахстанки
В Департаменте полиции (ДП) Акмолинской области 9 сентября 2026 года рассказали, что незаконным бизнесом девушка занималась с 2024 года. Она покупала сильнодействующие препараты в интернете, а после продавала знакомым.
"Речь идет о лекарственных средствах, способных вызывать зависимость и оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Их приобретение допускается только в аптеках и по рецепту врача", – отметили в ДП Акмолинской области.
Во время обыска у жительницы Кокшетау обнаружили и изъяли препараты, а также переписку с потенциальными покупателями. Эти материалы стали частью доказательственной базы по уголовному делу.
Оказалось, что ранее она занималась продажей электронных сигарет, однако впоследствии перешла к реализации лекарственных препаратов.
"Сама подсудимая употребляет психоактивные вещества и имеет психические и поведенческие расстройства", – добавили правоохранители.
Суд признал девушку виновной и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ей назначили принудительное лечение.
Правоохранители призывают казахстанцев не приобретать лекарственные средства через сомнительные интернет-ресурсы и напоминают: незаконный оборот сильнодействующих препаратов влечет уголовную ответственность.
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