Под прикрытием аптек: в ЗКО разоблачили преступную группу
Как рассказали в полиции, преступная схема носила системный характер и была замаскирована под легальную фармацевтическую деятельность. Через подконтрольные каналы сбыта распространялись препараты с психоактивным эффектом, формирующие стойкую зависимость и вызывающие состояние одурманивания.
Речь идет о так называемой "аптечной наркомании", целенаправленно распространявшейся в молодежной среде. Основными потребителями являлись лица в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе ранее судимые, состоящие на учете, а также граждане, впервые вовлеченные в употребление. В результате масштабных оперативно-следственных мероприятий пресечена устойчивая преступная схема и не допущено дальнейшее распространение психоактивных препаратов.
"Из незаконного оборота изъяты крупные партии лекарственных средств, наркотические вещества, боеприпасы и значительные денежные средства. Также выявлены факты незаконного культивирования запрещенных веществ. Установлены 11 подозреваемых, из них шесть ключевых участников организованной группы взяты под стражу", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
По предварительным данным, общий оборот преступной деятельности составлял около 1 млрд тенге. На имущество, добытое преступным путем, включая объекты недвижимости и дорогостоящие транспортные средства, наложен арест.
"Пресечение данной схемы позволило не только нанести серьезный удар по теневому наркорынку региона, но и предотвратить дальнейшее вовлечение молодежи в наркопотребление, тем самым не допустив более тяжких последствий", – отметили в полиции.
Полиция предупреждает, что любые попытки незаконного оборота психоактивных веществ будут жестко пресекаться в рамках закона. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлены массовые нарушения в обороте лекарств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.