Происшествия

Под прикрытием аптек: в ЗКО разоблачили преступную группу

В ЗКО ликвидировали ОПГ, действовавшую под прикрытием аптечного бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 21:08 Фото: polisia.kz
В ЗКО полицией совместно с ДКНБ региона и прокуратурой области ликвидирована организованная преступная группа, длительное время осуществлявшая незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, преступная схема носила системный характер и была замаскирована под легальную фармацевтическую деятельность. Через подконтрольные каналы сбыта распространялись препараты с психоактивным эффектом, формирующие стойкую зависимость и вызывающие состояние одурманивания.

Речь идет о так называемой "аптечной наркомании", целенаправленно распространявшейся в молодежной среде. Основными потребителями являлись лица в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе ранее судимые, состоящие на учете, а также граждане, впервые вовлеченные в употребление. В результате масштабных оперативно-следственных мероприятий пресечена устойчивая преступная схема и не допущено дальнейшее распространение психоактивных препаратов.

"Из незаконного оборота изъяты крупные партии лекарственных средств, наркотические вещества, боеприпасы и значительные денежные средства. Также выявлены факты незаконного культивирования запрещенных веществ. Установлены 11 подозреваемых, из них шесть ключевых участников организованной группы взяты под стражу", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Фото: polisia.kz

По предварительным данным, общий оборот преступной деятельности составлял около 1 млрд тенге. На имущество, добытое преступным путем, включая объекты недвижимости и дорогостоящие транспортные средства, наложен арест.

"Пресечение данной схемы позволило не только нанести серьезный удар по теневому наркорынку региона, но и предотвратить дальнейшее вовлечение молодежи в наркопотребление, тем самым не допустив более тяжких последствий", – отметили в полиции.

Полиция предупреждает, что любые попытки незаконного оборота психоактивных веществ будут жестко пресекаться в рамках закона. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлены массовые нарушения в обороте лекарств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Преступную группу в наркотическом опьянении задержали в Алматы
17:50, 08 августа 2023
Преступную группу в наркотическом опьянении задержали в Алматы
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы
08:58, 21 февраля 2024
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы
Крупную партию наркотических лекарств изъяли в Кокшетау
18:26, 26 января 2026
Крупную партию наркотических лекарств изъяли в Кокшетау
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
20:59, Сегодня
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
20:34, Сегодня
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
20:04, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
19:31, Сегодня
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
