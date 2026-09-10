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Общество

Депутат рассказал, почему нужно ограничить соцсети детям до 16 лет в Казахстане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 11:01 Фото: pexels
Депутат Жанарбек Ашимжанов на пленарном заседании Курултая 10 сентября 2026 года предложил конкретизировать механизм ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Ашимжанов в своем запросе премьер-министру Олжасу Бектенову отметил, что сегодня социальные сети являются не просто средой для проведения свободного времени ребенка, но и фактором, влияющим на его психологическое состояние, здоровье, поведение и образование.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции и на открытии первой сессии Национального курултая особо отметил, что социальные сети и цифровые платформы оказывают на мировоззрение детей не меньшее влияние, чем семья и школа, и поддержал инициативу о законодательном запрете регистрации в социальных сетях детей, не достигших 16-летнего возраста. Этот вопрос также часто поднимался во время встреч с избирателями", – сказал он.

Он привел результаты исследования HBSC, проведенного Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения, в котором приняли участие около 280 тыс. подростков из 44 стран, согласно которым доля пользователей социальных сетей с проблемным уровнем использования выросла с 7% в 2018 году до 11% в 2022 году.

"Это свидетельствует о том, что масштабы проблемы ежегодно увеличиваются. Подобная зависимость связана с нарушением сна и снижением психологического благополучия. В результате исследования, проведенного в 2023 году совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ, установлено, что 60% детей в Казахстане в возрасте 9-10 лет и 66% детей в возрасте 11-12 лет имеют аккаунты в социальных сетях. При этом 88% детей имеют личный смартфон и свободно пользуются наиболее популярными платформами TikTok, YouTube и Instagram. Это свидетельствует о высокой вовлеченности детей в цифровую среду, однако вместе с тем – о недостаточном родительском контроле", – считает депутат.

Он также привел данные Индекса благополучия детей, согласно которым показатель детей в возрасте 10-18 лет, подвергшихся буллингу через социальные сети, вырос более чем вдвое: с 15% в 2024 году до 33,5% в 2025 году.

"Проблема заключается не только в нахождении ребенка в социальных сетях, но и в потере им чувства времени и памяти. Чрезмерное увлечение социальными сетями сокращает время, которое ребенок мог бы уделять чтению книг, занятиям спортом, общению с семьей и подготовке к занятиям. В результате существенно ослабевают навыки концентрации внимания, глубокого восприятия информации и самостоятельного мышления", – подчеркнул Ашимжанов.

В этой связи он попросил правительство конкретизировать механизм ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет, обеспечить безопасность персональных и цифровых данных детей, системно обучать в школах навыкам цифровой гигиены, медиаграмотности и безопасного использования социальных сетей, а также внедрить национальную систему мониторинга, предусматривающую регулярное исследование влияния социальных сетей на психологическое здоровье, сон и успеваемость детей.

"Актуальность этой проблемы подтверждается и опытом других стран мира. Согласно открытым источникам, в 2026 году в 25 странах были рассмотрены законодательные меры, касающиеся возрастных ограничений детей в социальных сетях. В частности, Австралия стала одной из первых стран, установивших возрастной порог в 16 лет. Подобные ограничения вступили в силу также в Бразилии, Индонезии и других странах. Многие страны рассматривают возраст 15-16 лет в качестве основного возрастного порога. Казахстан также должен сформировать в этом направлении конкретную и эффективную модель", – резюмировал депутат.

6 февраля 2026 года Евгений Кочетов заявлял, что меры ограничения не будут распространяться на уже зарегистрированные аккаунты, а в случае принятия поправок могут начать действовать на новые.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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