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Общество

Как в Казахстане будут наказывать депутатов за нарушение этики

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 12:39 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Дания Еспаева 10 сентября 2026 года на брифинге рассказала, какие действия будут считаться нарушением депутатской этики и какие требования будут предъявляться к депутатам не только на заседаниях, но и за пределами Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Еспаева пояснила, что нарушением депутатской этики будут считаться необоснованные замечания в адрес выступающих, а также оскорбления, задевающие честь и достоинство депутатов и других лиц.

"Это касается как депутатов, так и других лиц. Если в выступлении депутата будут оскорбления, задевающие честь и достоинство как коллег-депутатов, так и других лиц, это, конечно же, будет считаться нарушением депутатской этики. Второй момент – надо обратить внимание, что депутатская этика предполагает требования к самому депутату не только во время заседаний рабочих групп и работы Курултая, но и вне Курултая. То есть депутат должен быть человеком высокой морали, к которому предъявляются высокие требования, поэтому вне зависимости от того, где он находится – на рабочем месте или за пределами Курултая, – конечно же, требования деловой этики на него распространяются", – сказала Дания Еспаева.

По ее словам, кроме того, требования действуют в отношении предоставления достоверных данных представителям СМИ.

"Мы предусмотрели, что депутат в своих выступлениях, ответах должен предоставлять проверенные и достоверные сведения. Иначе просто говорить, что там что-то не выполняется, а при этом они не являются достоверными, – это тоже будет являться нарушением депутатской этики. Чтобы обеспечить соблюдение депутатской этики, в Курултае будет создан Совет по депутатской этике. Он будет рассматривать все обращения, которые поступили от юрлиц, от физлиц", – дополнила депутат.

Она также рассказала о предусмотренных мерах взыскания за нарушение депутатской этики. Первой из них является порицание.

"Второе – депутат должен принести публичные извинения. Третье – запрет на предоставление слова на одном из заседаний Курултая. Дальнейший вид этого взыскания – в течение трех заседаний запрет на предоставление слова. Далее предусмотрено удаление с заседания или с трех заседаний, и последний пункт – лишение однодневной зарплаты", – сказала Дания Еспаева.

Ранее депутаты приняли регламент Курултая Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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