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Общество

Сбежать за границу станет сложнее: страны ОТГ объединились в розыске преступников

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 18:31 Фото: pexels
Скрыться от уголовного преследования, перебравшись в другую страну, становится сложнее. С прошлого года Казахстан помог странам – членам ОТГ разыскать 344 преступника. В ответ зарубежные коллеги установили 82 человека, находившихся в международном розыске Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Стало известно страны – члены Организации тюркских государств (ОТГ) усилят совместный розыск преступников. В Астане министры внутренних дел стран ОТГ обсудили усиление совместной работы по розыску лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

"Преступность не признает границ. Поэтому и противодействовать ей мы должны сообща. Здесь важны скорость обмена информацией, доверие между нашими службами и конкретный результат", – отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

Глава МВД Казахстана призвал коллег активнее использовать уже действующие механизмы сотрудничества, укреплять прямые контакты оперативных подразделений и возможности полицейских атташе.

Ранее стало известно, что Страны ОТГ объединят силы для совместного реагирования на ЧС.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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