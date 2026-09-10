Сбежать за границу станет сложнее: страны ОТГ объединились в розыске преступников

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Скрыться от уголовного преследования, перебравшись в другую страну, становится сложнее. С прошлого года Казахстан помог странам – членам ОТГ разыскать 344 преступника. В ответ зарубежные коллеги установили 82 человека, находившихся в международном розыске Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Стало известно страны – члены Организации тюркских государств (ОТГ) усилят совместный розыск преступников. В Астане министры внутренних дел стран ОТГ обсудили усиление совместной работы по розыску лиц, скрывающихся от уголовного преследования. "Преступность не признает границ. Поэтому и противодействовать ей мы должны сообща. Здесь важны скорость обмена информацией, доверие между нашими службами и конкретный результат", – отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. Глава МВД Казахстана призвал коллег активнее использовать уже действующие механизмы сотрудничества, укреплять прямые контакты оперативных подразделений и возможности полицейских атташе. Ранее стало известно, что Страны ОТГ объединят силы для совместного реагирования на ЧС.

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