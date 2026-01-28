#Казахстан в сравнении
Право

Страны ОТГ объединят силы для совместного реагирования на ЧС

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 28 января 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ), передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что цель соглашения заключается в создании совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других государств.

Основные функции механизма гражданской защиты ОТГ:

  • реагирование, спасение жизни и имущества, медицинская помощь, экстренная связь, мониторинг и анализ, предоставление укрытия, гуманитарная помощь во время катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждение и обеспечение готовности, обмен знаниями и опытом по реагированию на катастрофы;
  • разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления чрезвычайными ситуациями.

В документе также сказано, что для реализации целей и задач соглашения создается механизм гражданской защиты Организации тюркских государств, в структуру которой входят совет министров по чрезвычайным ситуациям и секретариат механизма. Порядок и принципы функционирования секретариата механизма гражданской защиты Организации тюркских государств определяются правилами, которые будут приняты советом министров.

Ранее было ратифицировано соглашение с КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
