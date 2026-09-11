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Общество

Казахстанские офтальмологи представят передовые методы лечения в Кыргызстане

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 15:53 Фото: КазНИИ ГБ
КазНИИ глазных болезней представит передовые технологии офтальмологии в рамках Дней казахстанской медицины в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

С 15 по 18 сентября 2026 года в Бишкеке пройдут Дни казахстанской медицины. В рамках мероприятия казахстанские врачи представят современные подходы к диагностике и лечению заболеваний, обменяются опытом с кыргызстанскими коллегами и обсудят дальнейшее сотрудничество между медицинскими организациями двух стран.

Одним из участников Дней казахстанской медицины станет Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней. Делегация института представит современные технологии и клинические практики в области офтальмологии. Особое внимание будет уделено детской онкоофтальмологии и витреоретинальной хирургии.

В ходе визита специалисты института проведут клинические консультации, экспертные встречи, лекции и практические мероприятия для кыргызстанских коллег. Программа направлена на обмен клиническим опытом, знакомство с современными технологиями лечения заболеваний глаз и повышение квалификации специалистов. пресс-служба КазНИИ ГБ

Ключевым партнером КазНИИ глазных болезней с кыргызстанской стороны выступает Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Отдельная часть программы Дней казахстанской медицины состоится 18 сентября в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева. В рамках панельной сессии выступит директор КазНИИ глазных болезней Расул Касымбеков. В мероприятии также примут участие представители министерств здравоохранения Казахстана и Кыргызстана, руководители медицинских организаций и профильные специалисты двух стран.

Ожидается, что Дни казахстанской медицины станут площадкой для укрепления профессиональных связей между Казахстаном и Кыргызстаном, обмена передовыми клиническими практиками и развития новых совместных образовательных и медицинских проектов.

Для КазНИИ глазных болезней участие в мероприятии является частью работы по развитию международного сотрудничества, трансферу современных медицинских технологий и обмену опытом с зарубежными специалистами.

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Айсулу Омарова
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