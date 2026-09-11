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Общество

В Алматы на неделю перекроют улицу из-за повреждения ЛЭП: что известно

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:21 Фото: Zakon.kz
В Медеуском районе Алматы с 11 по 18 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта. Перекрытие связано со срочным ремонтом поврежденной линии электропередачи, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введут в районе дома №4А по улице Олимпийской. Специалисты перекроют участок проезжей части от улицы Тышканбаева до улицы Байконурской.

Как пояснили 11 сентября 2026 года в АО "Алатау Жарық Компаниясы", ремонт потребовался из-за аварии на кабельном участке ЛЭП-220 кВ №2363.

"В результате повреждения была нарушена кольцевая схема сети 220 кВ, обеспечивающая транзит мощности и надежность электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации", – говорится в сообщении.
Фото: АО "Алатау Жарық Компаниясы", фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:21

Фото: АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Сейчас городская энергосистема вынужденно работает по разомкнутой схеме с пониженным уровнем напряжения. В компании подчеркнули, что любая повторная поломка в таких условиях может спровоцировать масштабное отключение света у потребителей.

"В связи с тем, что кабельный участок проходит под проезжей частью, проведение работ потребует временного изменения организации дорожного движения. Ограничение вводится исключительно на период выполнения необходимых аварийно-восстановительных работ", – отметили в компании.

Ремонт будет идти в круглосуточном режиме. После его завершения специалисты обещают полностью восстановить поврежденное благоустройство проезжей части.

Жителей и гостей мегаполиса просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, необходимым для безопасности всего города.

Ранее стало известно, что в Алматинской области с 3 сентября 2026 года временно ограничено движение грузового автотранспорта на участке дороги Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – а/д "Астана – Алматы".

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Канат Болысбек
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