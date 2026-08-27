Налог на проценты по депозитам казахстанцев: информацию опровергли

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казахстане намерены ввести налог 5% на вознаграждения по банковским депозитам населения. Это фейк, сообщает Zakon.kz.

В публикациях утверждается, что налог хотят ввести на проценты, которые банк начисляет вкладчику по депозиту.

В Министерстве национальной экономики РК 27 августа 2026 года информацию опровергли.

"Распространяемая в социальных сетях информация о введении 5% налога на проценты по банковским депозитам не соответствует действительности", – заявили там.

В министерстве указали, что, согласно статье 430 Налогового кодекса, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам (депозитам) в банках, не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом.

"Вопрос отмены данной нормы и введения налога на вознаграждения по депозитам правительством РК не рассматривается", – добавили в ведомстве.

13 августа в Казахстане опровергали информацию о том, что введен "мораторий" на увольнение и кадровые перемещения сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов.