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Общество

Силовиков в Казахстане нельзя будет увольнять до февраля 2027 года – фейк

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:18 Фото: pexels
В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте Казахстана прокомментировали слухи о "моратории" на увольнения и кадровые перемещения, распространяемые в мессенджерах. Их назвали ложными, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 августа 2026 года стало известно из официального Telegram-канала центра:

"Центр по борьбе с дезинформацией фиксирует распространение в чатах текста, согласно которому с ноября 2026 года по февраль 2027 года якобы вводится полный запрет на увольнения и кадровые перемещения сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, а также вооруженных сил РК".
фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:18

Фото: Telegram/JAQortcomkz

Отмечается, что для придания сообщению достоверности авторы ссылаются на Закон РК от 3 июня 2026 года №295-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства Республики Казахстан".

"Указанный закон действительно существует, но таких положений не содержит. В нем отсутствуют нормы о введении моратория на увольнения, переводы, назначения либо иные кадровые перемещения на указанный период".Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

Также в центре указали на "дополнительный признак недостоверности – отсутствие в распространяемом тексте обязательных реквизитов документа: не указаны государственный орган, издавший распоряжение, дата и номер документа, конкретная норма законодательства, на основании которой вводится мораторий, а также должностное лицо, от имени которого дается поручение".

"Таким образом, в данном случае реальный нормативный акт используется как основа для придания достоверности информации, которой в нем нет".Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

В центре казахстанцам рекомендуют "не распространять подобные сообщения без проверки их источника и реквизитов в официальных государственных информационных ресурсах".

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6 августа 2026 года стало известно, что в Казахстане зафиксирована очередная волна распространения дипфейков с использованием изображений и голосов иностранных артистов, спортсменов и других известных личностей. Всю правду об этой рассылке раскрыл Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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