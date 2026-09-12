Участок Абая перекроют на сутки в Алматы: стало известно, где нельзя будет проехать

В Алматы на сутки перекроют движение на участке проспекта Абая. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в администрации города, временные ограничения следования автотранспорта на участке от улицы Саина до улицы Б. Момышулы будут действовать с 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября.

При этом в акимате южной столицы уточнили нюансы перекрытия движения:

"Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий и технологических процессов. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки".

Фото: акимат Алматы

Власти мегаполиса обратились к горожанам и гостям города с просьбой заранее планировать свой маршрут.

Также алматинцам напомнили, что вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".

Ранее жителей Алматы предупредили об изменении движения маршрутного автобуса на одной из улиц города.