Участок Абая перекроют на сутки в Алматы: стало известно, где нельзя будет проехать
Фото: Zakon.kz
В Алматы на сутки перекроют движение на участке проспекта Абая. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в администрации города, временные ограничения следования автотранспорта на участке от улицы Саина до улицы Б. Момышулы будут действовать с 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября.
При этом в акимате южной столицы уточнили нюансы перекрытия движения:
"Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий и технологических процессов. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки".
Власти мегаполиса обратились к горожанам и гостям города с просьбой заранее планировать свой маршрут.
Также алматинцам напомнили, что вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".
Ранее жителей Алматы предупредили об изменении движения маршрутного автобуса на одной из улиц города.
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