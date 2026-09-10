Изменения в движении автобуса отменяют: что ждет пассажиров Алматы

С 11 сентября автобус №68 снова будет ездить по обычному маршруту, а его конечной остановкой станет "улица Алматинская", сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным Транспортного холдинга города Алматы (THA Info), изменения связаны с завершением аварийно-восстановительных работ на электросетях завершаются. Движение по участку возобновляют, а №68 маршрут возвращают на прежнюю схему.

"В связи с завершением аварийно-восстановительных работ на электрических сетях по улице Жангир хана, на участке от улицы Талды до улицы Таужиегы с 11 сентября будет восстановлена схема движения маршрута № 68, а конечная остановка перенесена на остановку "улица Алматинская", – значится в информации.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ с 4 по 13 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды – от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир Хана в Алматы.