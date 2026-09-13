33 протокола: свадьба обернулась штрафами и спецстоянкой в Кызылорде

В Кызылорде свадебный кортеж попал в поле зрения полиции. Водители грубо нарушали правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции (ДП) Кызылординской области, инцидент произошел 11 сентября 2026 года. Нарушителей выявили по камерам видеонаблюдения.

"Все водители автомобилей, участвовавших в кортеже, были остановлены и доставлены в полицию. В отношении 12 нарушителей составили 33 административных протокола и наложили штрафы. 10 автомобилей были помещены на специальную стоянку", – сообщили в ДП Кызылординской области.

Среди основных нарушений: выезд на встречную полосу, опасное маневрирование, создание аварийной ситуации, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности. В полиции сообщили, что имеются и другие нарушения правил дорожного движения.

В полиции призывают казахстанцев строго соблюдать правила дорожного движения.

А в Акмолинской области во время мониторинга камер видеонаблюдения полицейские заметили 17-летнего подростка и 18-летнего молодого человека, которые выполняли опасные трюки на мопедах и нарушали ПДД.