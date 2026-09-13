Ехали, забравшись друг на друга: опасный трюк мопедистов сняли на видео в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские заметили 17-летнего подростка и 18-летнего молодого человека, которые выполняли опасные трюки на мопедах и нарушали ПДД. Нарушителей обнаружили во время мониторинга камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 12 сентября. По данным полиции, водители выполняли опасные маневры, создавая угрозу себе и другим участникам движения.

В отношении 18-летнего водителя составили административные материалы за езду без государственных регистрационных номеров, нарушение правил перевозки пассажиров и другие нарушения ПДД.

17-летнего подростка также привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом документы на мопеды у обоих были в порядке.

С молодыми людьми провели профилактическую беседу. Полиция также призвала родителей контролировать увлечение несовершеннолетних мопедами и объяснять им опасность подобных маневров.

Ранее астанчанин на Porsche разогнался почти до 200 км/час и уехал за решетку.