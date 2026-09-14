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Общество

Бабье лето 15-17 сентября: в Алматы и Шымкенте сохранится жара, в Астане потеплеет до +25°C

Улица Панфилова, пешеходная улица, Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая, театр имени Абая, Алматы, виды города Алматы, город Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сентябрь пока не спешит уступать место осени и продолжает радовать теплом. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15-17 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 15 сентября: переменная облачность. Днем порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +18...+20°С.
  • 16 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23...+25°С.

Алматы

  • 15 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +28...+30°С.
  • 16 сентября: переменная облачность. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +27...+29°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С.

Шымкент

  • 15 сентября: переменная облачность. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +30...+32°С.
  • 16 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:37
Лето не спешит уходить: синоптики дали свежий прогноз на 15-17 сентября по Казахстану

С прогнозом погоды на сегодня, 14 сентября, можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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