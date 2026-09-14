Лето не спешит уходить: синоптики дали свежий прогноз на 15-17 сентября по Казахстану
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" дали детальный прогноз на три дня – с 15 по 17 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Известно, что из-за влияния северо-западного циклона и атмосферных фронтов на севере и востоке страны, а также в горных районах юго-востока ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами грозы, усилится ветер.
Уже с 16 сентября под влиянием западного циклона осадки и усиление ветра прогнозируются в западных регионах, а 17 сентября в отдельных районах возможны сильные дожди и град.
"На остальной территории республики под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха начнет постепенно повышаться".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что в дневные часы на севере и в центре Казахстана температура воздуха постепенно повысится до +20...+27°С.
В то же время на западе, востоке и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе до +19...+30°С,
- на востоке до +18...+25°С,
- на юго-востоке до +22...+28°С.
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С прогнозом погоды на сегодня, 14 сентября, можно ознакомиться по этой ссылке.
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