Сильный дождь и грозы: погода на 14 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", в северных, северо-западных и крайних западных регионах Казахстана пройдут дожди с грозами. На севере ожидается сильный дождь.

На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром местами ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетысу, на юго-востоке Костанайской, северо-западе Актюбинской, юге, севере, востоке и в центре Акмолинской, юге и востоке Северо-Казахстанской, севере и юге Алматинской, севере и в центре Мангистауской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, области Улытау, на западе Карагандинской, юге области Абай, севере, юге и востоке области Жетысу, западе, востоке и в центре Алматинской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской области.

Ранее "Казгидромет" рассказал о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня.