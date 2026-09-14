Курс доллара снизился на торгах 14 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,80 тенге, снизившись на 3,17 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,32 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,91 тенге (-0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,8-448,8 тенге, евро – по 516-521,5 тенге, рубли – по 5,08-5,20.

Мировые цены на нефть на биржах растут 14 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, увеличившись на 2,56 доллара, составила 107,17 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, подорожав на 2,49 доллара США, составила 102,54 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 450,91 тенге, евро – 522,69 тенге, рубля – 5,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 сентября, можно здесь.