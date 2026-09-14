Курс доллара снизился на торгах 14 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,80 тенге, снизившись на 3,17 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,32 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,91 тенге (-0,32).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,8-448,8 тенге, евро – по 516-521,5 тенге, рубли – по 5,08-5,20.
Мировые цены на нефть на биржах растут 14 сентября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, увеличившись на 2,56 доллара, составила 107,17 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, подорожав на 2,49 доллара США, составила 102,54 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 450,91 тенге, евро – 522,69 тенге, рубля – 5,33 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 сентября, можно здесь.