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Минтруда предупредило казахстанцев об опасности

Минтруда предупредило казахстанцев об опасности, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 15:15 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с важным обращением. В нем говорится о фейковых сообщениях от имени главы ведомства Светланы Жакуповой, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 17 мая 2024 года сказано, что неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах начали направлять личные сообщения якобы от имени министра Светланы Жакуповой.

"Обращаясь к собеседнику от лица другого человека, злоумышленники пытаются вывести на разговор и каким-либо образом заполучить личные данные, либо предпринять иные мошеннические действия".Пресс-служба Министерства труда

Также даны рекомендации при получении таких писем.

"Если вы столкнулись с данным фактом, просим не доверять подобным сообщениям, не отвечать на них, не переходить по направленным ссылкам во избежание риска предоставления доступа злоумышленникам к вашим личным данным".Пресс-служба Министерства труда

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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 11 апреля 2024 года на своей странице в Instagram сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него. А 4 апреля аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках.

Кроме того, мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку.

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