Минтруда предупредило казахстанцев об опасности
В распространяемом сообщении за 17 мая 2024 года сказано, что неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах начали направлять личные сообщения якобы от имени министра Светланы Жакуповой.
"Обращаясь к собеседнику от лица другого человека, злоумышленники пытаются вывести на разговор и каким-либо образом заполучить личные данные, либо предпринять иные мошеннические действия".Пресс-служба Министерства труда
Также даны рекомендации при получении таких писем.
"Если вы столкнулись с данным фактом, просим не доверять подобным сообщениям, не отвечать на них, не переходить по направленным ссылкам во избежание риска предоставления доступа злоумышленникам к вашим личным данным".Пресс-служба Министерства труда
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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 11 апреля 2024 года на своей странице в Instagram сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него. А 4 апреля аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках.
Кроме того, мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку.