Более 85 млн тенге хотели "пустить под асфальт" в Талдыкоргане

В Талдыкоргане выявили огромную переплату, заложенную на работы по ремонту теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 15 сентября 2026 года рассказали, что выявили завышение стоимости работ по государственному инвестиционному проекту.

Так, прокуроры изучили проект по реконструкции магистральных тепловых сетей в Талдыкоргане и установили, что при составлении сметной документации допущена ошибка при расчете массы срезаемого асфальтобетона – не была учтена толщина снимаемого слоя.

"В результате масса отходов, подлежащих вывозу, была определена в размере 105 474 тонн вместо фактических 5 273,7 тонны, то есть завышена в 20 раз. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снижена на 85,1 млн тенге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств", – сообщили в надзорном органе.

В целом по области по мерам прокурорского реагирования предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд тенге.

Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения при пользовании недрами: предприниматель незаконно добывал глину. Всего было вывезено около 50 тонн. По факту нарушения его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.