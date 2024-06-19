Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге

Прокуроры выявили переплату более 200 млн тенге компании, ведущей проект "Сергек". Деньги пришлось возвращать государству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура Восточно-Казахстанской области, в рамках реализации проекта "Сергек" государство заключило договор с ТОО "Көркем-Телеком" на сумму более 7 млрд тенге.

"Отмечая в целом положительное влияние программы "Сергек" на профилактику административных правонарушений и снижение ДТП, проверка выявила факты незаконной выплаты госсредств, повлекших необоснованное удорожание проекта на 238 млн тенге. На основании внесенного акта надзора прокуратуры Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подано исковое заявление о взыскании необоснованно оплаченных расходов", – сообщили в надзорном органе 19 июня.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе.

"Во исполнение решения суда ТОО "Көркем-Телеком" возвращены в доход государства 238 млн тенге", – заключили в прокуратуре.

Накануне, 18 июня, в Антикоре рассказали о том, как с помощью волонтеров удалось не допустить пустых растрат государственных денег.