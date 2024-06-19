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Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге

Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 11:51 Фото: Zakon.kz
Прокуроры выявили переплату более 200 млн тенге компании, ведущей проект "Сергек". Деньги пришлось возвращать государству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура Восточно-Казахстанской области, в рамках реализации проекта "Сергек" государство заключило договор с ТОО "Көркем-Телеком" на сумму более 7 млрд тенге.

"Отмечая в целом положительное влияние программы "Сергек" на профилактику административных правонарушений и снижение ДТП, проверка выявила факты незаконной выплаты госсредств, повлекших необоснованное удорожание проекта на 238 млн тенге. На основании внесенного акта надзора прокуратуры Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подано исковое заявление о взыскании необоснованно оплаченных расходов", – сообщили в надзорном органе 19 июня.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе.

"Во исполнение решения суда ТОО "Көркем-Телеком" возвращены в доход государства 238 млн тенге", – заключили в прокуратуре.

Накануне, 18 июня, в Антикоре рассказали о том, как с помощью волонтеров удалось не допустить пустых растрат государственных денег. 

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