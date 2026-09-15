Рынок криптовалют в Казахстане вырос более чем в 30 раз

Управляющий директор регулятора МФЦА (AFSA) Еркегали Еденбаев 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, как за несколько лет изменились объем операций с цифровыми активами и число участников регулируемого крипторынка, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, если в 2023 году объем операций в лицензированной среде составлял 320 млн долларов, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 10,5 млрд долларов.

"За первое полугодие 2026 года объем операций достиг 5,5 млрд долларов. Таким образом, за короткий период регулируемый рынок вырос более чем в 30 раз. Значительно расширилась и клиентская база. Если в 2023 году число клиентов составляло 53 тыс., то сегодня оно достигло 270 тыс. человек. Это свидетельствует о росте доверия клиентов к регулируемой среде", – озвучил Еркегали Еденбаев.

Ранее он отметил, что, по оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 млн криптокошельков по всему миру. Помимо этого, еще пять международных криптоплатформ могут выйти на рынок Казахстана.