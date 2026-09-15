Еще пять международных криптоплатформ могут выйти на рынок Казахстана

Управляющий директор регулятора МФЦА (AFSA) Еркегали Еденбаев 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, что еще пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, предает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что в стране сохраняется значительный потенциал для дальнейшего развития этой индустрии.

"По оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 миллиона криптокошельков по всему миру. Это свидетельствует о том, что значительная часть операций по-прежнему осуществляется на зарубежных платформах. Одной из ключевых задач на предстоящий период является привлечение этих клиентов в регулируемую среду МФЦА. В настоящее время пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, две из которых входят в десятку крупнейших криптобирж мира", – заявил Еденбаев.

Он отметил, что их цель заключается не только в регулировании цифровых активов, но и в переводе операций казахстанцев в безопасную и регулируемую среду.

"Сегодня в МФЦА работают 35 провайдеров, оказывающих услуги в сфере цифровых активов. В их числе 11 бирж цифровых активов, включая крупнейшую в мире криптобиржу Binance и четвертую по величине криптобиржу Bybit. Кроме того, работают 16 провайдеров инвестиционных услуг и 8 платежных организаций, в том числе 3 эмитента стейблкоинов", – дополнил он.

11 сентября 2026 года стало известно, что крипторезерв Казахстана достиг 700 млн долларов.