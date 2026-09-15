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Общество

Еще пять международных криптоплатформ могут выйти на рынок Казахстана

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 10:40 Фото: pexels
Управляющий директор регулятора МФЦА (AFSA) Еркегали Еденбаев 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, что еще пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, предает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что в стране сохраняется значительный потенциал для дальнейшего развития этой индустрии.

"По оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 миллиона криптокошельков по всему миру. Это свидетельствует о том, что значительная часть операций по-прежнему осуществляется на зарубежных платформах. Одной из ключевых задач на предстоящий период является привлечение этих клиентов в регулируемую среду МФЦА. В настоящее время пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, две из которых входят в десятку крупнейших криптобирж мира", – заявил Еденбаев.

Он отметил, что их цель заключается не только в регулировании цифровых активов, но и в переводе операций казахстанцев в безопасную и регулируемую среду.

"Сегодня в МФЦА работают 35 провайдеров, оказывающих услуги в сфере цифровых активов. В их числе 11 бирж цифровых активов, включая крупнейшую в мире криптобиржу Binance и четвертую по величине криптобиржу Bybit. Кроме того, работают 16 провайдеров инвестиционных услуг и 8 платежных организаций, в том числе 3 эмитента стейблкоинов", – дополнил он.

11 сентября 2026 года стало известно, что крипторезерв Казахстана достиг 700 млн долларов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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