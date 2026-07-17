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Политика

Токаев назначил нового акима Атырауской области

Болат Акчулаков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:51 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 июля 2026 года, назначил нового акима Атырауской области. Им стал Болат Акчулаков, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области", – говорится в официальном сообщении, опубликованном в пятницу.

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (факультет по учету и экономической кибернетике) по специальности "Экономист", в 1998 году – образовательный центр нефтегазовой промышленности ("Оценка контрактов на недропользование" и "Экономика нефтедобычи").

Трудовую деятельность начал с должности экономиста, главного экономиста Alem Bank Kazakhstan (1994-1995). В разные годы занимал такие должности, как вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2008), вице-министр нефти и газа РК (2012-2014), вице-министр энергетики РК (2017-2019), генеральный директор ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy" (03.04.2019-04.2021), управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (04.2021-11.01.2022).

Также был министром энергетики РК (11.01.2022-04.04.2023), советником президента РК (04.04.2023-13.02.2025).

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:51
Болат Акчулаков освобожден от должности советника президента

С февраля 2025 года и до назначения акимом Атырауской области Болат Акчулаков занимал должность председателя ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy".

Ранее указом президента Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. О планируемой смене акима стало известно еще 16 июля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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